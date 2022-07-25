Директор «Би-2» Крестин отреагировал на слухи об отмене концерта группы в Воронеже

«Би-2» и «ДДТ» должны выступить на рок-фестивале в Воронеже, но вскоре появилась новость, что концерты рок-групп отменили без объяснения причин. При этом их коллеги группа «Сплин» и Вячеслав Бутусов остались хедлайнерами мероприятия.