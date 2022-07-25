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Директор «Би-2» Крестин отреагировал на слухи об отмене концерта группы в Воронеже

Директор «Би-2» Крестин отреагировал на слухи об отмене концерта группы в Воронеже
Vadim Tarakanov/Global Look Press

Концертный директор группы «Би-2» Александр Крестин высказался по поводу слухов об отмене концерта коллектива на рок-фестивале «Чернозем» в Воронеже.

Соответствующая информация появилась на портале «Вести Воронеж» со ссылкой на организаторов мероприятия. Крестин заявил, что ничего не слышал об отмене концерта.

«У нас пока нет такой информации», — заявил директор порталу NEWS.ru.

«Би-2» и «ДДТ» должны выступить на рок-фестивале в Воронеже, но вскоре появилась новость, что концерты рок-групп отменили без объяснения причин. При этом их коллеги группа «Сплин» и Вячеслав Бутусов остались хедлайнерами мероприятия. 

би-2 воронеж директор концерт крестин чернозем
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RusNewsToday24
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