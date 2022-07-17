Директор Андрея Малахова отреагировал на слухи об отъезде шоумена в Прибалтику

Новость об отъезде шоумена и телеведущего Максима Галкина в Прибалтику не на шутку взволновала многих его поклонников, однако волноваться им все же не стоит: как рассказал директор звезды Алексей Миндель, подобные слухи не имеют ничего общего с реальностью.
По его словам, прозвучавшим в беседе с изданием Daily Storm, тиражирующим подобные «новости» журналистам следует тщательнее проверять источники информации во избежание подобных эксцессов.
«Полный бред. Пусть проверяют источники и не пишут ерунды», — отметил Миндель.
Директор звезды не стал при этом раскрывать точного местонахождения Малахова, поэтому тема его отъезда за рубеж на этом вряд ли себя исчерпает.