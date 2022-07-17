Директор Андрея Малахова отреагировал на слухи об отъезде шоумена в Прибалтику

Новость об отъезде шоумена и телеведущего Максима Галкина в Прибалтику не на шутку взволновала многих его поклонников, однако волноваться им все же не стоит: как рассказал директор звезды Алексей Миндель, подобные слухи не имеют ничего общего с реальностью.