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Директор Андрея Малахова отреагировал на слухи об отъезде шоумена в Прибалтику

Директор Андрея Малахова отреагировал на слухи об отъезде шоумена в Прибалтику
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Новость об отъезде шоумена и телеведущего Максима Галкина в Прибалтику не на шутку взволновала многих его поклонников, однако волноваться им все же не стоит: как рассказал директор звезды Алексей Миндель, подобные слухи не имеют ничего общего с реальностью.

По его словам, прозвучавшим в беседе с изданием Daily Storm, тиражирующим подобные «новости» журналистам следует тщательнее проверять источники информации во избежание подобных эксцессов.

«Полный бред. Пусть проверяют источники и не пишут ерунды», — отметил Миндель.

Директор звезды не стал при этом раскрывать точного местонахождения Малахова, поэтому тема его отъезда за рубеж на этом вряд ли себя исчерпает.

малахов Прибалтика шоумен
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