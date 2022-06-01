Dir.bg: украинские беженцы массово покидают Болгарию из-за недовольства условиями проживания

Так украинским гражданам не понравилось, что с началом туристического сезона их начали выселять из причерноморских отелей, заставляя переезжать вглубь страны. Также они с негодованием отмечают, что якобы во всем ЕС беженцам выдают деньги, а в Болгарии — нет.