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Dir.bg: украинские беженцы массово покидают Болгарию из-за недовольства условиями проживания

Dir.bg: украинские беженцы массово покидают Болгарию из-за недовольства условиями проживания
pixabay.com

Украинские беженцы стали массово покидать Болгарию, пишет Dir.bg. Портал сообщает, что украинцы недовольны условиями содержания.

Так украинским гражданам не понравилось, что с началом туристического сезона их начали выселять из причерноморских отелей, заставляя переезжать вглубь страны. Также они с негодованием отмечают, что якобы во всем ЕС беженцам выдают деньги, а в Болгарии — нет.

Ранее Правительство Болгарии решило сократить размер компенсации на питание и проживание украинских беженцев с 20 до 7,5 евро в сутки и заявило, что прибывшие на территорию Болгарии должны как можно скорее начинать интеграцию в местное общество, чтобы самостоятельно себя обеспечивать.

     pixabay.com
pixabay.com

В свою очередь украинские беженцы назвали такое отношение «грубым и бесчеловечным». В защиту действий кабинета министров выступил премьер Болгарии Кирилл Петков, который заявил, что власти Болгарии в течение трех месяцев государство предоставляло беспрецедентную поддержку беженцам в виде проживания в лучших отелях.

По данным СМИ, граждане Болгарии обрадовались отъезду украинских беженцев из страны, отмечая, что в ответ на гостеприимность получали от украинских беженцев оскорбления, поэтому теперь «от сострадания и сопереживания не осталось и следа».

болгария украинские беженцы
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