Дипмиссия обвинила западные СМИ в проведении кампании по демонизации армии России

Американские СМИ тиражируют обвинения в адрес Москвы о якобы разжигании геноцида на Украине, однако все это является частью кампании по демонизации армии РФ. Соответствующий комментарий распространило посольство России в Вашингтоне.
Дипмиссия подчеркнула, что, вопреки всем нападкам западных партнеров, в действительности «на местах дела обстоят с точностью до наоборот». По словам отечественных дипломатов, российские войска наращивают гумпомощь для украинского народа, отправляя сотни тонн еды, медицинских препаратов и предметов первой необходимости.
«Обратили внимание на тиражируемый в американских СМИ доклад НПО New Lines Institute for Strategy and Policy, в котором Россию обвиняют в разжигании геноцида на Украине. Очередные русофобские инсинуации – часть срежиссированной Западом кампании по демонизации российских Вооруженных сил», — следует из заявления дипломатического корпуса в соцсети.
В комментарии говорится, что силами ВМФ России была разминирована акватория порта Мариуполь, ведется многофункциональная работа по всем направлениям. Союзные силы также продолжают устранять взрывоопасные предметы на территории республик Донбасса, обратило внимание посольство.