Дипмиссия обвинила западные СМИ в проведении кампании по демонизации армии России

«Обратили внимание на тиражируемый в американских СМИ доклад НПО New Lines Institute for Strategy and Policy, в котором Россию обвиняют в разжигании геноцида на Украине. Очередные русофобские инсинуации – часть срежиссированной Западом кампании по демонизации российских Вооруженных сил», — следует из заявления дипломатического корпуса в соцсети.