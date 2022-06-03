Дипломат Винокуров: Украина пользуются перемирием с Россией в военных целях

Винокуров отметил, что в ответ Киев использовал эту паузу для перегруппировки войск, пополнения резервов армии и нацбатальонов, а также получения военно-технической помощи от Запада. По его мнению, начало спецоперации говорит о кризисе дипломатии. При этом по мере развития ситуации стороны вернутся за стол переговоров.