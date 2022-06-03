Дипломат Винокуров: Украина пользуются перемирием с Россией в военных целях

Вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров заявил об использовании перемирия Украиной в военных целях.
Эксперт в беседе с РИА Новости отметил, что дипломатия предусматривает приостановку боевых действий на время переговоров. Изначально Москва попыталась пойти по такому пути, отказавшись от наступления в Сумском и Черниговском направлениях.
Винокуров отметил, что в ответ Киев использовал эту паузу для перегруппировки войск, пополнения резервов армии и нацбатальонов, а также получения военно-технической помощи от Запада. По его мнению, начало спецоперации говорит о кризисе дипломатии. При этом по мере развития ситуации стороны вернутся за стол переговоров.
Профессор добавил, что Россия к этому моменту достигнет поставленных задач. Москва будет обладать сильными позициями во время подписания мирного договора, подчеркнул он.
Ранее в офисе Зеленского признали окончательную потерю Северодонецка. Об этом информирует URA.RU.