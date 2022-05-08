Дипломат Томас-Гринфилд заявила о готовности США продолжить поставлять разведданные Киеву

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Соединенные Штаты продолжат предоставлять Украине данные разведки. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Дипломат отметила, что Вашингтон предоставляет Киеву сведения, чтобы он мог обороняться. Кроме того, данные должны позволить Украине занять выгодную позицию на переговорах. При этом решение о том, как распорядиться информацией, принимает Киев.
«Мы продолжим оказывать необходимую им поддержку», – сказал Гринфилд.
Напомним, что на Украине продолжается спецоперация России по денацификации и демилитаризации. Москва приняла такое решение после обращения Луганской и Донецкой народных республик.
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