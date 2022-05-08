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    Дипломат Томас-Гринфилд заявила о готовности США продолжить поставлять разведданные Киеву

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Дипломат Томас-Гринфилд заявила о готовности США продолжить поставлять разведданные Киеву

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    globallookpress.com/Lev Radin/Keystone Press Agency

    Соединенные Штаты продолжат предоставлять Украине данные разведки. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

    Дипломат отметила, что Вашингтон предоставляет Киеву сведения, чтобы он мог обороняться. Кроме того, данные должны позволить Украине занять выгодную позицию на переговорах. При этом решение о том, как распорядиться информацией, принимает Киев.

    «Мы продолжим оказывать необходимую им поддержку», – сказал Гринфилд.

    Напомним, что на Украине продолжается спецоперация России по денацификации и демилитаризации. Москва приняла такое решение после обращения Луганской и Донецкой народных республик.

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