Украина лишится поставок американских вооружений, если будет нарушена договоренность с США — системы HIMARS не должны быть использованы против России, и, в частности, для ударов по объектам на российской территории. С таким заявлением выступил дипломат Мэтью Брайза.
«Украинцы понимают, что, если они используют на территории России это оружие, которое так отчаянно просили у США, поток вооружений на Украину скоро прекратится», — подчеркнул он.
О том, что между Вашингтоном и Киевом достигнуто соглашение об использовании РЗСО HIMARS, ранее говорил госсекретарь США Энтони Блинкен. Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что Киев будет придерживаться этой договоренности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, констатировал, что украинская сторона не выполнила ни одного обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, поэтому кредита доверия к киевскому режиму у России просто нет.