О том, что между Вашингтоном и Киевом достигнуто соглашение об использовании РЗСО HIMARS, ранее говорил госсекретарь США Энтони Блинкен. Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что Киев будет придерживаться этой договоренности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, констатировал, что украинская сторона не выполнила ни одного обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, поэтому кредита доверия к киевскому режиму у России просто нет.