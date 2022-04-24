Дипломат Славкин: средства генконсульства России в Нью-Йорке заблокированы

«У нас с 16 марта заблокированы и заморожены все счета в Bank of America. Мы полностью ограничены в оплате коммунальных услуг – за бензин, за страховки мы не можем платить. Мы не можем платить за элементарные вещи, необходимые для функционирования генконсульства», — рассказал Славкин РИА Новости.