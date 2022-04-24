Дипломат Славкин: средства генконсульства России в Нью-Йорке заблокированы

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И.о. генконсула России в США Вячеслав Славкин рассказал, что
средства генерального консульства РФ в Нью-Йорке заблокированы и дипмиссия
работает за счет запаса наличных средств.
«У нас с 16 марта заблокированы и заморожены все счета в Bank of America. Мы полностью ограничены в оплате коммунальных услуг – за бензин, за страховки мы не можем платить. Мы не можем платить за элементарные вещи, необходимые для функционирования генконсульства», — рассказал Славкин РИА Новости.
По словам дипломата, коммунальные услуги и бензин
оплачиваются из запаса наличных и с помощью средств, которые выплачивают
граждане за оказание консульских услуг. Славкин сказал, что диппредставительство
практически полностью ограничило выезд сотрудников из-за трат на топливо,
удается оплачивать кое-какую коммуникацию и мобильную связь.
«Мы работаем очень плотно с госдепом по этому вопросу. Госдеп обещал оказать все содействие в открытии новых счетов, в каком-нибудь другом банке. Но пока все в процессе. Пока результата нет», — подытожил Славкин.