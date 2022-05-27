Diplomat: признание Курил оккупированными лишит Японию шанса на мирный договор с Россией

Япония лишится шанса на мирное соглашение с Россией в случае признания южных Курил «оккупированными». Об этом заявил политолог исследовательского центра Rand Corporation Джеффри Хорнунг во время разговора с газетой Diplomat.
Эксперт подчеркнул, что этот вопрос стоит наряду с отказом Москвы от мирных переговоров с Токио из-за недружественной позиции страны. В результате это лишает Японию шансов на подписание мирного соглашения или решение территориального вопроса.
Хорнунг добавил, что на обстановку негативное влияние также оказало решение Японии о введении санкций в отношении банков, компаний и политиков России. Токио при этом оказывает военную поддержку Украины.
США ранее испугались обострения украинского конфликта. Вашингтон сообщил Киеву о возможной эскалации при обстреле территорий России, передает URA.RU.