Новости01

Diplomat: признание Курил оккупированными лишит Японию шанса на мирный договор с Россией

Diplomat: признание Курил оккупированными лишит Японию шанса на мирный договор с Россией
pixabay.com

Япония лишится шанса на мирное соглашение с Россией в случае признания южных Курил «оккупированными». Об этом заявил политолог исследовательского центра Rand Corporation Джеффри Хорнунг во время разговора с газетой Diplomat.

Эксперт подчеркнул, что этот вопрос стоит наряду с отказом Москвы от мирных переговоров с Токио из-за недружественной позиции страны. В результате это лишает Японию шансов на подписание мирного соглашения или решение территориального вопроса.

Хорнунг добавил, что на обстановку негативное влияние также оказало решение Японии о введении санкций в отношении банков, компаний и политиков России. Токио при этом оказывает военную поддержку Украины.

США ранее испугались обострения украинского конфликта. Вашингтон сообщил Киеву о возможной эскалации при обстреле территорий России, передает URA.RU.

Курилы санкции Украина Япония
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.