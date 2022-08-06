Дипломат Полянский пообещал привезти международных экспертов на место удара по СИЗО в Еленовке

Напомним, 29 июля Минобороны РФ информировало, что украинские военные нанесли удар по следственному изолятору в Еленовке из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. В этом изоляторе содержались пленные боевики полка «Азов»* (организация запрещена в России). В результате обстрела 50 националистов были убиты, а еще 73 ранены.