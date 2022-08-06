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Дипломат Полянский пообещал привезти международных экспертов на место удара по СИЗО в Еленовке

Дипломат Полянский пообещал привезти международных экспертов на место удара по СИЗО в Еленовке
Global Look Press/Lev Radin

Россия планирует пригласить международных экспертов и прессу на место удара ВСУ по СИЗО в Еленовке. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы привезем международных экспертов и журналистов туда», — сказал Полянский.

Напомним, 29 июля Минобороны РФ информировало, что украинские военные нанесли удар по следственному изолятору в Еленовке из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. В этом изоляторе содержались пленные боевики полка «Азов»* (организация запрещена в России). В результате обстрела 50 националистов были убиты, а еще 73 ранены.

Представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков уточнил, что всю ответственность за обстрел несет лично президент Украины Владимир Зеленский и его западные покровители.

  • * – запрещенная в РФ террористическая организация
дмитрий полянский ООН СИЗО в Еленовке
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