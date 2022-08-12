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Дипломат Мирошник: Киев продолжит пытаться организовать техногенную катастрофу

Дипломат Мирошник: Киев продолжит пытаться организовать техногенную катастрофу
Федеральное агентство новостей

Киевский режим взял курс на организацию техногенных катастроф в регионах, освобожденных российскими войсками от украинских националистов. Такое заявление сделал посол ЛНР в России Родион Мирошник.

По словам Мирошника, недавний удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пивзаводу в Донецке, где произошел разлив аммиака, в очередной раз подтвердил намерения Киева устроить техногенную катастрофу. Помимо этого, украинские националисты не оставляют попыток атаковать территорию Запорожской АЭС в Энергодаре, подчеркнул дипломат.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал ввести вокруг Запорожской АЭС периметр безопасности во избежание крупномасштабной техногенной катастрофы, передает RT.

ВСУ мирошник техногенная катастрофа Украина
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