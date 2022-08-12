Дипломат Мирошник: Киев продолжит пытаться организовать техногенную катастрофу

По словам Мирошника, недавний удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пивзаводу в Донецке, где произошел разлив аммиака, в очередной раз подтвердил намерения Киева устроить техногенную катастрофу. Помимо этого, украинские националисты не оставляют попыток атаковать территорию Запорожской АЭС в Энергодаре, подчеркнул дипломат.