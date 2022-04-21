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    Дипломат Кошелев: РФ считает законными целями любой транспорт НАТО с оружием на Украине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Дипломат Кошелев: РФ считает законными целями любой транспорт НАТО с оружием на Украине

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    pixabay.com

    Транспорт из
    США или других стран НАТО с вооружением на территории Украины будут считаться
    законными целями для российских военных.

    Такое
    заявление сделал заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ
    Сергей Кошелев.

    «Прямо
    говорим представителям США, что американо-натовские транспорты с оружием,
    следующие по украинской территории, вооруженные силы России вправе рассматривать
    в качестве законных военных целей», — указал дипломат.

    Он также
    отметил, что США пытаются замедлить ход российский спецоперации поставками
    оружия, но Киев это не спасет.

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