Дипломат Кошелев: РФ считает законными целями любой транспорт НАТО с оружием на Украине

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Транспорт из
США или других стран НАТО с вооружением на территории Украины будут считаться
законными целями для российских военных.
Такое
заявление сделал заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ
Сергей Кошелев.
«Прямо
говорим представителям США, что американо-натовские транспорты с оружием,
следующие по украинской территории, вооруженные силы России вправе рассматривать
в качестве законных военных целей», — указал дипломат.
Он также
отметил, что США пытаются замедлить ход российский спецоперации поставками
оружия, но Киев это не спасет.
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