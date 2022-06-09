Дипломат Гаврилов усомнился в обещании Киева не применять американские HIMARS против России

Киевский режим неоднократно заявлял, что не намерен применять американские РСЗО HIMARS по российской территории, однако этим обещаниям доверять не стоит. Такое мнение выразил глава делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов.
В эфире телеканала «Россия-24» Гаврилов подчеркнул, что обещаниям Киева о нежелании применять американские реактивные системы залпового огня HIMARS по территории России «грош цена».
Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска ликвидировали учебный центр ВСУ в Житомирской области, передает RT.