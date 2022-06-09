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Дипломат Гаврилов: поставляемое Киеву вооружение уже продается на черном рынке

Дипломат Гаврилов: поставляемое Киеву вооружение уже продается на черном рынке
Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружение, которое направляется на Украину из стран Запада, уже продается на черном рынке. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, сообщает РИА Новости.

«Существует опасность распространения из зоны конфликта легкого стрелкового оружия, особенно Javelin, ПЗРК и противотанкового по всему миру. Уже есть факты, что это оружие на черном рынке продается и направляется на Ближний Восток», — заявил дипломат.

По словам Гаврилова, европейцы не понимают, что «играют с огнем», потому что оружие может попасть в руки преступников. Отметим, что Россия уже направила всем странам ноту из-за поставок вооружений Киеву.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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