Дипломат Гаврилов: поставляемое Киеву вооружение уже продается на черном рынке

Вооружение, которое направляется на Украину из стран Запада, уже продается на черном рынке. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, сообщает РИА Новости.
«Существует опасность распространения из зоны конфликта легкого стрелкового оружия, особенно Javelin, ПЗРК и противотанкового по всему миру. Уже есть факты, что это оружие на черном рынке продается и направляется на Ближний Восток», — заявил дипломат.
По словам Гаврилова, европейцы не понимают, что «играют с огнем», потому что оружие может попасть в руки преступников. Отметим, что Россия уже направила всем странам ноту из-за поставок вооружений Киеву.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.