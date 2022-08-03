Дипломат Дробинин: эпоха сотрудничества с Западом подошла к концу

Эпоха сотрудничества с коллективным Западом подошла к своему завершению. К такому выводу пришел директор Департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.
В собственной статье он подчеркнул, что возврата к обстановке, царящей до 24 февраля текущего года в отношениях с Европой и США, ждать не стоит.
«Независимо от продолжительности и исхода СВО, уже сейчас можно констатировать, что тридцатилетняя эпоха в целом конструктивного, хотя и небеспроблемного сотрудничества с Западом, бесповоротно завершена», — отметил Дробинин.
При этом дипломат обратил внимание, что в настоящее время Россия находится в стадии борьбы «с агрессивным альянсом недружественных государств, возглавляемым США».