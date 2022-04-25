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    Дипломат Антонов: Россия потребовала у США прекращения поставок вооружения на Украину

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Дипломат Антонов: Россия потребовала у США прекращения поставок вооружения на Украину

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    США продолжают активные поставки вооружения на
    Украину. Такая ситуация неприемлема, заявил посол России в Америке Анатолий
    Антонов.

    Как рассказал дипломат, российская сторона потребовала
    у Соединенных Штатов прекращения поставок вооружения на Украину.
    Соответствующая нота направлена Вашингтону.

    Действия США не способствуют прекращению боевых
    действий.

    «Передавали ли мы ноту — да, мы подчеркнули неприемлемость
    ситуации, когда США пичкают Украину оружием, мы потребовали прекращения такой
    практики», — говорится в сообщении Антонова.

    Ранее МИД России предупредил о возможной провокации
    украинской стороны. Киев может использовать американское оружие на территории
    РФ, уточнили на телеканале «Царьград».

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