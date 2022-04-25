Дипломат Антонов: Россия потребовала у США прекращения поставок вооружения на Украину

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США продолжают активные поставки вооружения на
Украину. Такая ситуация неприемлема, заявил посол России в Америке Анатолий
Антонов.
Как рассказал дипломат, российская сторона потребовала
у Соединенных Штатов прекращения поставок вооружения на Украину.
Соответствующая нота направлена Вашингтону.
Действия США не способствуют прекращению боевых
действий.
«Передавали ли мы ноту — да, мы подчеркнули неприемлемость
ситуации, когда США пичкают Украину оружием, мы потребовали прекращения такой
практики», — говорится в сообщении Антонова.
Ранее МИД России предупредил о возможной провокации
украинской стороны. Киев может использовать американское оружие на территории
РФ, уточнили на телеканале «Царьград».
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