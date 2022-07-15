Дина Саева рассказала о виртуальной моде и российских брендах: “Дизайнеры, которые создают что-то уникальное, часто улетают на Запад”

Дина Саева

Дина Саева дала интервью стилисту Алеко, который работает с Анастасией Решетовой, Алесей Кафельниковой и другими звездами. Дина рассказала о том, как стала популяризатором виртуальной одежды, о своих планах на будущее и о взглядах на российские бренды, а также приняла участие в фотосессии.

Дина Саева начинала свой путь как тикток-блогер и быстро обрела популярность.

Мне сейчас 22, и мне кажется, все только начинается. Я была тиктокером, просто снимала по 10—15 роликов каждый день, и так прошло три года моей жизни. Я не уходила в образование, не подтягивала свои навыки, потому что цель была одна — стать лучшим тиктокером.



Сегодня жизнь Дины складывается иначе:

Я отделилась от компании тиктокеров. Просто в какой-то момент начала чувствовать себя лишней. Я уже говорила, что у меня всегда было немного личного пространства.



Дина Саева высказала свое мнение о российских брендах, отметив, что их стиль ей не близок.

Я хотела бы работать с российскими брендами, но на деле это оказывается сложнее. Наш рынок сейчас делает упор на базу, а мне это не очень близко. А те дизайнеры, которые действительно создают что-то уникальное, опираясь на собственную культуру, часто улетают на Запад, потому что там их поддержат больше. Талантливых сразу стараются забрать.



Дина Саева в виртуальном платье

Дина Саева в последнее время часто оказывается в центре внимания благодаря необычным фотосессиям: блогер позирует в виртуальных платьях. Так, недавно в соцсетях завирусилось фото Дины в “летящем” виртуальном платье, а в феврале в сети обсуждали ее фотосъемку от бренда Tribute. В интервью Дина рассказала о своем опыте работы с виртуальной модой.

В метавселенной я познакомилась с диджеем, который работал с одним брендом. У них я увидела фото девочки в нереальном платье. Мы с другом заходим на их аккаунт и понимаем, что это ненастоящая одежда. То есть это был рисунок платья. Но оно настолько реалистично выглядело, что мы не могли поверить: его очень сложно отличить от “настоящей” одежды. Я сразу им написала. Бренд называется Tribute, это было мое первое виртуальное платье.

Сейчас мы сделали серию с тремя брендами, и я теперь точно могу сказать, что это было успешное сотрудничество. Количество подписчиков на одном аккаунте возросло почти в два раза, и мне нравится популяризировать творчество. Мне кажется, через некоторое время все будет в метавселенной. Это не быстропроходящий тренд, мы уже живем в виртуальном мире.

Дина Саева призналась, что у нее большие планы на будущее: девушка планирует работать над собственным брендом. Сейчас у меня новый путь. Я узнаю много вещей, над которыми еще предстает работать. У меня есть идея создать бренд одежды, даже знаю, как его назову, но пока я еще не готова. Сейчас нужно заработать деньги, чтобы создать свой бренд косметики. Возможно, скоро вы увидите меня в этом.

Свой блог Дина Саева ведет с 2016 года и за это время успела стать одним из самых популярных российских блогеров. Сама Дина родом из Таджикистана (ее настоящее имя — Мадина Басаева), и она часто сталкивалась с хейтом из-за того, что публиковала в своем блоге слишком откровенные фото.