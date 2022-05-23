Dimensity 930 с таинственным GPU и Helio G99 на современном техпроцессе. MediaTek представила новые платформы

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Компания MediaTek сегодня представила не только SoC Dimensity 1050, ставшую первой платформой компании с поддержкой и mmWave 5G, и sub-6GHz. Сегодня также были анонсированы и более доступные решения.





Первое называется Dimensity 930. Это несколько странная SoC хотя бы потому, что она по своим параметрам похожа на Dimensity 920 и Dimensity 900, только вот, несмотря на старший порядковый номер, частота работы её ядер ниже. Если точнее, тут есть два ядра Cortex-A78 с частотой 2,2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой 2 ГГц. У Dimensity 900 и 920 частота старшего кластера равна 2,4 и 2,5 ГГц соответственно. То есть процессор новой платформы попросту медленнее.

А вот графическая подсистема тут совершенно новая. Это некий GPU IMG BXM-8-256, и в смартфонах он нам ранее вообще не встречался. На что способен этот GPU, пока совершенно неясно, но тем интереснее это будет узнать.

Также стоит отметить поддержку памяти UFS 3.1 и LPDDR5, камер разрешением до 108 Мп, съёмки видео в 4K при 30 к/с, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 и экранов разрешением не выше Full HD+, но со 120 Гц. Остаётся добавить, что платформа производится по техпроцессу 6 нм.





Что же касается второй платформы, это Helio G99. Так как это решение линейки Helio, поддержки 5G тут нет. Эта платформа ещё больше похожа на Helio G96, чем Dimensity 930 на 920.

Тут те же два ядра Cortex-A76, только с частотой 2,2 ГГц против 2,05 ГГц, шесть ядер Cortex-A55 с частотой 2 ГГц и GPU Mali-G57 MC2. Но важнее тут переход с 12 нм на 6 нм, что делает новую платформу намного более энергоэффективной. К тому же теперь она не уступает современным недорогим решениям Qualcomm.

Что касается остального, Helio G99 поддерживает память UFS 2.2, LPDDR4X, 120-герцевые экраны Full HD+, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2.

Первые смартфоны с Dimensity 930 выйдут во втором квартале, а аппараты на Helio G99 появятся в третьем.