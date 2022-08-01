Dimensity 9000+, плоский экран OLED с частотой 120 Гц и большая батареия с быстрой зарядкой. Подробности о новом iQOO Neo

Как стало известно, скоро на рынке появится новый смартфон iQOO, который будет построен на базе однокристальной системы Dimensity 9000+. По словам инсайдер Digital Chat Station, новый телефон, скорее всего, относится к серии iQOO Neo.

Dimensity 9000+ производится по 4-нм техпроцесс TSMC и использует архитектуру Armv 9. Восьмиядерный процессор включает одно суперъядро Arm Cortex-X2 с частотой до 3,2 ГГц, три больших ядра Arm Cortex-A710 и четыре энергоэффективных ядра Arm Cortex-A510. Также платформа получила десятиядерный графический процессор Arm Mali-G710, который на 10% превосходит GPU предыдущего поколения.





Телефон будет оснащен плоским экраном OLED с частотой обновления изображения 120 Гц, а также большим двухэлементным аккумулятором большой ёмкости с поддержкой быстрой зарядки.

Другие подробности пока не сообщаются.