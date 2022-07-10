Dimensity 9000+, 2K E5 AMOLED, 5160 мА•ч, 67 Вт, стереодинамики Harman Kardon. Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition поступит в продажу 12 июля

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Глава компании Xiaomi Лэй Цзюнь также сообщил на своей страничке в социальной сети Weibo о том, что смартфон Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition поступит в продажу во вторник, 12 июля.

Версия Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition, которая будет оснащена 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, будет стоить 597 долларов. Старшая версия, оснащённая 12/256 ГБ памяти, будет оценена в 670 долларов.





Экран 2K E5 AMOLED имеет диагональ 6,73 дюйма. Это первый смартфон компании на базе однокристальной системы Mediatek Dimensity 9000+. Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition получил в AnTuTu более 1,1 миллиона баллов, что всего на 10 000 баллов меньше, чем у версии на базе Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ёмкость аккумулятора увеличена до 5160 мА•ч, а время работы при интенсивном использовании составляет 1,21 суток (на 0,01 суток меньше, чем у версии на Snapdragon 8 Plus Gen 1).

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition оснащен той же системой охлаждения, что и Mi 12S Ultra, при этом мощность проводной зарядки уменьшена со 120 Вт до 67 Вт. Также также имеет двойные стереодинамики Harman Kardon.

В основной камере используется 50-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX707 формата 1/1,28 дюйма с размером пикселя 1,22 мкм. Фронтальная камера осталась 32-мегапиксельной.