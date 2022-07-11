Dimensity 810, экран на 90 Гц и 12 ГБ ОЗУ менее чем за 300 долларов: представлен Oppo A97 5G

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В Китае представили новый бюджетный смартфон Oppo A97 5G. Некоторые детали о нём были известны раньше, но теперь производитель открыл все особенности.





Новинка получила 6,56-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 2408 x 1080 пикселей и частотой 90 Гц. Внутри установлен процессор Mediatek Dimensity 810, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Основная камера включает в себя два модуля — 48 и 2 Мп, фронтальная — 8 Мп.





Смартфон поддерживает два SIM-карты, у него есть модем 5G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth, порт USB Type-C и 3,5 мм. Сканер отпечатка находится в кнопке включения. В смартфоне используется батарея ёмкостью 5000 мА·ч.

Цена составляет 1999 юаней (примерно 298 долларов по курсу), доступны чёрный и синий цвета. Предварительный заказ можно оформить с сегодняшнего дня, а продажа стартует 15 июля. На данный момент неизвестно, будет ли этот смартфон доступен на международных рынках.