Дима Билан спровоцировал слухи о романе с певицей МакSим

Заслуженный артист России Дима Билан в декабре отметил свой юбилей — певцу исполнилось 40 лет. Несмотря на это, он по-прежнему числится среди завидных холостяков, однако поклонники звезды подозревают, что это ненадолго.
Исполнитель хита «Молния», по слухам, закрутил роман с певицей Марией Максимовой, более известной ее поклонникам под сценическим именем МакSим. В качестве «неопровержимых» доказательств поклонники Билана приводят его неоднозначное поведение на мероприятиях с участием певицы.
Так, МакSим недавно выступала в финале премии «Жара», и Билан, находившийся возле сцены, всем своим видом демонстрировал, насколько ему весело отрываться под ее исполнение. Дополнительно масла в огонь зарождавшихся слухов подлило совместное выступление артистов на премии RU TV. Как отметили очевидцы, Билан слишком чувственно обнимал свою коллегу — так, как делает это влюбленный мужчина.