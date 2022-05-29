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Дима Билан спровоцировал слухи о романе с певицей МакSим

Дима Билан спровоцировал слухи о романе с певицей МакSим
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный артист России Дима Билан в декабре отметил свой юбилей — певцу исполнилось 40 лет. Несмотря на это, он по-прежнему числится среди завидных холостяков, однако поклонники звезды подозревают, что это ненадолго.

Исполнитель хита «Молния», по слухам, закрутил роман с певицей Марией Максимовой, более известной ее поклонникам под сценическим именем МакSим. В качестве «неопровержимых» доказательств поклонники Билана приводят его неоднозначное поведение на мероприятиях с участием певицы.

Так, МакSим недавно выступала в финале премии «Жара», и Билан, находившийся возле сцены, всем своим видом демонстрировал, насколько ему весело отрываться под ее исполнение. Дополнительно масла в огонь зарождавшихся слухов подлило совместное выступление артистов на премии RU TV. Как отметили очевидцы, Билан слишком чувственно обнимал свою коллегу — так, как делает это влюбленный мужчина.

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