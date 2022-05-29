Дима Билан спровоцировал слухи о романе с певицей МакSим

Так, МакSим недавно выступала в финале премии «Жара», и Билан, находившийся возле сцены, всем своим видом демонстрировал, насколько ему весело отрываться под ее исполнение. Дополнительно масла в огонь зарождавшихся слухов подлило совместное выступление артистов на премии RU TV. Как отметили очевидцы, Билан слишком чувственно обнимал свою коллегу — так, как делает это влюбленный мужчина.