Дилара объяснила, что стало причиной расставания с Моргенштерном

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Блогер Дилара Зинатуллина подтвердила слухи о расставании с рэп-исполнителем Алишером Моргенштерном. По ее словам, музыкант сильно изменился и стал другим человеком.
В конце августа Моргенштерн женился на Диларе, с которой до этого несколько лет состоял в отношениях. Для Зинатуллиной все началось с красивой сказки, но сразу после свадьбы появились проблемы.
«За время всего брака я поняла, что нельзя построить семью лишь на романтическом и физическом влечении», — поделилась она на своем YouTube-канале.
Моргенштерн с женой погрязли в рутине быта и повседневности. Целыми днями они только и делали, что спали, ели, играли на компьютере, выходили на прогулку. Какое-то время Зинатуллина соглашалась на такую жизнь, но впоследствии это спровоцировало у нее желание развестись.