Дилара объяснила, что стало причиной расставания с Моргенштерном

Моргенштерн с женой погрязли в рутине быта и повседневности. Целыми днями они только и делали, что спали, ели, играли на компьютере, выходили на прогулку. Какое-то время Зинатуллина соглашалась на такую жизнь, но впоследствии это спровоцировало у нее желание развестись.