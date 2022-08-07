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Диктор Березин раскрыл правду о разводе Бориса Корчевникова с актрисой Свердловой

Диктор Березин раскрыл правду о разводе Бориса Корчевникова с актрисой Свердловой
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Диктор Владимир Березин рассказал о браке ведущего Бориса Корчевникова, пояснив, что он не всегда был закоренелым холостяком, как считают многие поклонники. Слова друга Корчевникова приводит издание BLITZ+.

«С Борей мы давно дружим. Я был на свадьбе Бориса с Сесиль (актриса Сесиль Свердлова — Прим. Ред.). Такое домашнее чаепитие. Отличная девушка — милая и талантлива. Жаль, что у них не вышло. Оба — искренне верующие», — пояснил диктор.

В завершение Березин подчеркнул, что разрыв в отношениях произошел еще до того, как у Корчевникова нашли опухоль. Он добавил, что ему известны причины расставания, однако озвучивать их он отказался.

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RusNewsToday24
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