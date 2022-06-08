DikGazete: абсурдные шаги Балкан против России дестабилизируют весь регион

Запрет Болгарии, Черногории и Северной Македонии на пролет самолета главы российского МИД Сергея Лаврова, который должен был посетить с двухдневным визитом Сербию, стал абсурдным решением. Это может спровоцировать новый масштабный кризис на Балканах, пишет DikGazete.
Авторы издания уверены, что правительства этих республик своими действиями решили пойти на дестабилизацию обстановки в регионе. Таким образом, они служат инструментами США для провокаций против России.
«В Болгарии и Черногории есть серьезная оппозиция, поддерживающая Россию. Следует напомнить о периодических военно-политических конфликтах между Косово и Сербией, а также Сербией и Боснией и Герцеговиной. В то время как в регионе необходимо поддерживать стабильность, закрытие воздушного пространства для самолета Лаврова во многом обострит напряженность», — говорится в публикации.
Обозреватели уверены, что подобные и резкие политические шаги на Балканском полуострове весьма опасны.