DikGazete: абсурдные шаги Балкан против России дестабилизируют весь регион

«В Болгарии и Черногории есть серьезная оппозиция, поддерживающая Россию. Следует напомнить о периодических военно-политических конфликтах между Косово и Сербией, а также Сербией и Боснией и Герцеговиной. В то время как в регионе необходимо поддерживать стабильность, закрытие воздушного пространства для самолета Лаврова во многом обострит напряженность», — говорится в публикации.