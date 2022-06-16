Дихотомия: Захарова поставила диагноз министрам США на фоне ситуации с летчиком Ярошенко

«В ходе этой встречи Сергей Викторович Лавров доставал материалы, связанные со здоровьем Константина Ярошенко, зачитывал все диагнозы, зачитывал все процедуры, которые необходимо ему сделать для того, чтобы хоть как-то сдвинуть с мертвой точки, которая реально могла бы стать мертвой точкой», — заявила Захарова.