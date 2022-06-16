Дихотомия: Захарова поставила диагноз министрам США на фоне ситуации с летчиком Ярошенко

Официальный представитель МИД Мария Захарова, выступая на ПМЭФ-2022, прокомментировала ситуацию с летчиком гражданской авиации Константином Ярошенко, которого в 2010-м арестовали в США якобы за транспортировку наркотиков. Вернуть на родину его сумели в апреле 2022 года. Дипломат вспомнила продолжительные переговоры РФ с американскими министрами, которые демонстрировали явное пренебрежение правами человека.
«В ходе этой встречи Сергей Викторович Лавров доставал материалы, связанные со здоровьем Константина Ярошенко, зачитывал все диагнозы, зачитывал все процедуры, которые необходимо ему сделать для того, чтобы хоть как-то сдвинуть с мертвой точки, которая реально могла бы стать мертвой точкой», — заявила Захарова.
Дипломат диагностировала властям США дихотомию или паническую атаку, меняющую сознание, сообщает «ПолитЭксперт» (входит в Медиагруппу «Патриот»).