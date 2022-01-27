Диетолог Зеленцова предостерегла от употребления грейпфрута чаще раза в неделю

Грейпфрут крайне богат витаминами и микроэлементами. Он укрепляет иммунитет и способствует выработке коллагена, однако есть его стоит не чаще раза в неделю, предупредила диетолог Светлана Зеленцова.

Фрукт содержит много активных веществ, отметила специалист. При большом количестве они несут вред — подавляют действие ферментов, необходимых организму для детоксикации. Об этом передает РИА Новости.

«Я бы рекомендовала употреблять грейпфрут не чаще раза в неделю. Полностью исключить фрукт из рациона необходимо при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта и при повышенной чувствительности к салицилатам. Из-за возможного развития повышенной кожной чувствительности к солнцу, следует соблюдать осторожность в жаркое время года», — отметила Зеленцова.

При умеренных количествах грейпфрут способен замедлить старение, а также улучшить здоровье сердца и сосудов. Кроме того, нобилетин в составе поможет при ожирении и атеросклерозе, добавила специалист.

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