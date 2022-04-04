Диетолог Янг рекомендовала есть йогурт и яйца на завтрак для снижения уровня сахара в крови

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Употребление продуктов с высоким содержанием белка
положительно влияет на состояние здоровья человека, снижая уровень сахара в
крови. Об этом заявила диетолог Лиза Янг, сообщает издание Eat This Not That.
По словам медицинского специалиста, к числу полезных
продуктов относятся, в частности, йогурты, молоко и яйца. Она рекомендует есть их
на завтрак для препятствования подъема уровня глюкозы.
«Кроме того, это сочетание обеспечивает чувство сытости, и
вы не будете чувствовать себя голодным спустя час», — уточнила Янг.
Согласно результатам исследования, проведенного Diabetes Care, употребление пищи с
белком полезно для здоровья пациентов, страдающих от сахарного диабета второго
типа. Также такие продукты рекомендованы людям с ожирением.
Диетолог отметила, что не менее полезным является
употребление продуктов с углеводами и клетчаткой. Эти элементы содержатся в
хлебе, фруктах и овощах, заключила она.