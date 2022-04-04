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    Диетолог Янг рекомендовала есть йогурт и яйца на завтрак для снижения уровня сахара в крови

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    pixabay.com/PD

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    pixabay.com/PD

    Употребление продуктов с высоким содержанием белка
    положительно влияет на состояние здоровья человека, снижая уровень сахара в
    крови. Об этом заявила диетолог Лиза Янг, сообщает издание Eat This Not That.

    По словам медицинского специалиста, к числу полезных
    продуктов относятся, в частности, йогурты, молоко и яйца. Она рекомендует есть их
    на завтрак для препятствования подъема уровня глюкозы.

    «Кроме того, это сочетание обеспечивает чувство сытости, и
    вы не будете чувствовать себя голодным спустя час», — уточнила Янг.

    Согласно результатам исследования, проведенного Diabetes Care, употребление пищи с
    белком полезно для здоровья пациентов, страдающих от сахарного диабета второго
    типа. Также такие продукты рекомендованы людям с ожирением.

    Диетолог отметила, что не менее полезным является
    употребление продуктов с углеводами и клетчаткой. Эти элементы содержатся в
    хлебе, фруктах и овощах, заключила она.

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