Диетолог Янг перечислила самые опасные для сердца коктейли

Второе место в рейтинге самых опасных коктейлей заняла Пина Колада. В его состав входят ром, ананасовый сок, кокосовое молоко, а также кокосовые сливки. По мнению Янг, данный коктейль содержит в себе чрезмерное количество сахара и насыщенных жиров, что вредно для сердца.