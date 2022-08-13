Диетолог Янг перечислила самые опасные для сердца коктейли

Употребление коктейлей может негативно отразиться на состоянии сердечно-сосудистой системы. В беседе с изданием Eat This Not That врач-диетолог, писатель Лиза Янг перечислила наиболее опасные коктейли.
Медицинский специалист утверждает, что спиртные напитки нельзя смешивать со сладкой газировкой. По ее словам, подобные сочетания связаны с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Особую опасность представляет сочетание газировки с ромом, считает врач.
Второе место в рейтинге самых опасных коктейлей заняла Пина Колада. В его состав входят ром, ананасовый сок, кокосовое молоко, а также кокосовые сливки. По мнению Янг, данный коктейль содержит в себе чрезмерное количество сахара и насыщенных жиров, что вредно для сердца.
Замыкает тройку наиболее вредных коктейлей холодный чай Лонг-Айленд. По словам диетолога, он также отличается от других сочетаний повышенным содержанием сахара.
Как сообщает издание Argumenti.ru, жаркие погодные условия также опасны для сердца и сосудов. По словам врачей, в жару увеличивается число инфарктов и инсультов. Одним из предвестников инфаркта считается стенокардия, передает «Вечерняя Москва».