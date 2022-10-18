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Диетолог Сванфельдт раскрыла предпочтения короля Карла III в завтраках

Диетолог Сванфельдт раскрыла предпочтения короля Карла III в завтраках
Global Look Press | Cover Images/Keystone Press Agency

Завтрак короля Великобритании Карла III обычно проходит поздно. Диетолог Сигне Сванфельдт рассказала, что предпочитает есть по утрам монарх.

По словам эксперта, в утреннее меню британского короля обычно входит домашний хлеб, свежие фрукты, сок и семена льна. Также на завтрак обязательно должен подаваться чай любимого Карлом III сорта — дарджилинг. Его производят в Индии и Гималаях. В горячий напиток монарх любит добавлять мед и молоко, передает Daily Express.

Кроме того, в ежедневном рационе Карла III обязательно присутствуют продукты с высоким содержанием клетчатки и белка, полезные для поддержания формы. При этом король Великобритании отказывается от ланчей и устраивает вторую трапезу незадолго до ужина.

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RusNewsToday24
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