Диетолог Сванфельдт раскрыла предпочтения короля Карла III в завтраках

По словам эксперта, в утреннее меню британского короля обычно входит домашний хлеб, свежие фрукты, сок и семена льна. Также на завтрак обязательно должен подаваться чай любимого Карлом III сорта — дарджилинг. Его производят в Индии и Гималаях. В горячий напиток монарх любит добавлять мед и молоко, передает Daily Express.