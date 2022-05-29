Диетолог Студеникина посоветовала начинать утро со стакана теплой или горячей воды

Завтрак является самым полезным и важным приемом пищи. Однако до его приема следует выпить стакан теплой или горячей воды, сообщила врач-диетолог Марина Студеникина.
Выпитая утром вода способствует расслаблению сфинктеров пищеварительного тракта. Она освобождает желчный пузырь от скопившейся желчи, передает портал «Доктор Питер».
«Так мы готовим наш пищеварительный тракт к приему еды, чтобы организм смог лучше усвоить пищу, жиры, жирорастворимые витамины. Кроме того, желчь уменьшает количество патогенной флоры, для которой она губительна», — сообщила медик.
Она отметила, что человеку не рекомендовано пропускать завтрак. Оптимальным временем для первого приема пищи является период до девяти часов утра.