Диетолог Строгая посоветовала придерживаться кето-диеты для избавления от жира на животе

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Кетогенная диета может стать ключом к избавлению от ненавистного жира на животе. Диетолог Ирина Строгая объяснила, как правильно питаться, чтобы сбросить лишний вес.
Низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков позволяет удерживать уровень инсулина на низких отметках. Это условие способствует быстрому и эффективному сжиганию жира в области живота, передает издание SOLENKA.INFO.
Строгая посоветовала съедать в день не менее семи стаканов зелени и не злоупотреблять белком. Если суточная норма последнего будет превышать размер ладони, то человек может столкнуться со слабостью и усталостью.
Диетолог также порекомендовала отказаться от обезжиренных продуктов в пользу орехов, , оливкового масла или масла МСТ. Кето-диету необходимо совмещать с интервальным голоданием и приемом витаминов.