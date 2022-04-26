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    Диетолог Строгая посоветовала придерживаться кето-диеты для избавления от жира на животе

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Диетолог Строгая посоветовала придерживаться кето-диеты для избавления от жира на животе

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    pixabay.com/PD

    Кетогенная диета может стать ключом к избавлению от ненавистного жира на животе. Диетолог Ирина Строгая объяснила, как правильно питаться, чтобы сбросить лишний вес.

    Низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков позволяет удерживать уровень инсулина на низких отметках. Это условие способствует быстрому и эффективному сжиганию жира в области живота, передает издание SOLENKA.INFO.

    Строгая посоветовала съедать в день не менее семи стаканов зелени и не злоупотреблять белком. Если суточная норма последнего будет превышать размер ладони, то человек может столкнуться со слабостью и усталостью.

    Диетолог также порекомендовала отказаться от обезжиренных продуктов в пользу орехов, , оливкового масла или масла МСТ. Кето-диету необходимо совмещать с интервальным голоданием и приемом витаминов.

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