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    Диетолог Стародубова назвала луковую шелуху безопасным красителем для яиц на Пасху

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Диетолог Стародубова назвала луковую шелуху безопасным красителем для яиц на Пасху

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    pixabay.com

    Окрашивание яиц на Пасху давно стало традицией, но для этого
    подходят только безопасные пищевые красители — например, луковая шелуха. Об этом
    рассказала главный диетолог Москвы Антонина Стародубова.

    «Для окрашивания яиц можно использовать как натуральные
    красители, части растений, содержащих растительные пигменты, — луковая шелуха,
    корни клубники, марена красильная, так и пищевые красители, специально для этих
    целей выпускаемые», — порекомендовала диетолог в интервью РИА Новости.

    По ее словам, не предназначенные для окрашивания яиц
    пигменты могут быть опасны для здоровья, поскольку содержат различные токсичные
    вещества. Также стоит помнить об опасности употребления пасхальной продукции с
    истекшим сроком годности. Например, сваренные вкрутую яйца можно хранить при
    температуре от +2 до +6 градусов не более 36 часов, а с потрескавшейся
    скорлупой и вовсе нельзя хранить.

    Что касается куличей, то магазинные хранятся не более
    указанного на упаковке срока, а домашние, с поправкой на технологию приготовления
    и ингредиенты, можно хранить в среднем двое суток.

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