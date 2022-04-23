Диетолог Стародубова назвала луковую шелуху безопасным красителем для яиц на Пасху

По ее словам, не предназначенные для окрашивания яиц

пигменты могут быть опасны для здоровья, поскольку содержат различные токсичные

вещества. Также стоит помнить об опасности употребления пасхальной продукции с

истекшим сроком годности. Например, сваренные вкрутую яйца можно хранить при

температуре от +2 до +6 градусов не более 36 часов, а с потрескавшейся

скорлупой и вовсе нельзя хранить.