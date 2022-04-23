Диетолог Стародубова назвала луковую шелуху безопасным красителем для яиц на Пасху

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Окрашивание яиц на Пасху давно стало традицией, но для этого
подходят только безопасные пищевые красители — например, луковая шелуха. Об этом
рассказала главный диетолог Москвы Антонина Стародубова.
«Для окрашивания яиц можно использовать как натуральные
красители, части растений, содержащих растительные пигменты, — луковая шелуха,
корни клубники, марена красильная, так и пищевые красители, специально для этих
целей выпускаемые», — порекомендовала диетолог в интервью РИА Новости.
По ее словам, не предназначенные для окрашивания яиц
пигменты могут быть опасны для здоровья, поскольку содержат различные токсичные
вещества. Также стоит помнить об опасности употребления пасхальной продукции с
истекшим сроком годности. Например, сваренные вкрутую яйца можно хранить при
температуре от +2 до +6 градусов не более 36 часов, а с потрескавшейся
скорлупой и вовсе нельзя хранить.
Что касается куличей, то магазинные хранятся не более
указанного на упаковке срока, а домашние, с поправкой на технологию приготовления
и ингредиенты, можно хранить в среднем двое суток.