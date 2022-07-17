Диетолог Соломатина развеяла миф о диетических свойствах обезжиренных продуктов

Вопреки распространенному мнению, обезжиренные продукты нельзя считать диетическими. Об этом в беседе с информационным агентством URA.Ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Она рассказала о вреде таких продуктов.
Медицинский специалист утверждает, что вредными являются пищевые добавки, которые содержатся в обезжиренных продуктах. К числу таких добавок относятся сахар, а также различные искусственные стимуляторы, необходимые для улучшения вкусовых качеств.
«Они обманывают мозг, что это качественный продукт, но организм не получает ничего полезного. Лучше бы он жир получил. Он бы, по крайней мере, пошел на строительство и энергию», — подчеркнула Соломатина.
По словам врача, полный отказ от жира в пище может привести к негативным последствиям для здоровья. Это обусловлено тем, что жир участвует в процессах синтеза стероидных и половых гормонов. Кроме того, он необходим для деления клеток в головном мозге.