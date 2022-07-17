Новости0

Диетолог Соломатина развеяла миф о диетических свойствах обезжиренных продуктов

Диетолог Соломатина развеяла миф о диетических свойствах обезжиренных продуктов
pxhere.com

Вопреки распространенному мнению, обезжиренные продукты нельзя считать диетическими. Об этом в беседе с информационным агентством URA.Ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Она рассказала о вреде таких продуктов.

Медицинский специалист утверждает, что вредными являются пищевые добавки, которые содержатся в обезжиренных продуктах. К числу таких добавок относятся сахар, а также различные искусственные стимуляторы, необходимые для улучшения вкусовых качеств.

«Они обманывают мозг, что это качественный продукт, но организм не получает ничего полезного. Лучше бы он жир получил. Он бы, по крайней мере, пошел на строительство и энергию», — подчеркнула Соломатина.

По словам врача, полный отказ от жира в пище может привести к негативным последствиям для здоровья. Это обусловлено тем, что жир участвует в процессах синтеза стероидных и половых гормонов. Кроме того, он необходим для деления клеток в головном мозге.

Еда здоровье миф продукты
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.