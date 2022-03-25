Диетолог Соломатина призвала насыщать организм фруктами и овощами после зимы

pixabay.com Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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pixabay.com

После зимы организм необходимо восстановить и насытить
витаминами. В этом отлично помогут фрукты, овощи и ягоды, рассказала диетолог,
кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Они содержат витамин С, а также клетчатку, биофлавоноиды и
антиоксиданты, отметила специалист. Однако свежие овощи трудно найти в начале
весны. Тут на помощь придут замороженные и ферментированные продукты, передает радио Sputnik.

«Также подойдут квашеные продукты, например, капуста — в ней
витамина С даже больше, чем в свежей капусте в сезон. Сейчас появляется первая
тепличная редиска, зелень», — рассказала Соломатина.

Микроэлементы можно добирать и из других продуктов, добавила
специалист. Так, источник витамина В — крупы, мясо и печень, Е можно найти в
семечках, орехах и маслах, а А и D в сметане, желтке и жирной рыбе. При этом в употреблении витаминов нужно быть аккуратными — некоторые специалисты предупреждают о возможной «передозировке» полезными веществами, сообщает «Царьград»

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уверен, что универсальным инструментом здоровья является баня. По его мнению,
многие недооценивают ее эффективность и пользу, передают argumenti.ru.

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