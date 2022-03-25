Диетолог Соломатина призвала насыщать организм фруктами и овощами после зимы

Микроэлементы можно добирать и из других продуктов, добавила

специалист. Так, источник витамина В — крупы, мясо и печень, Е можно найти в

семечках, орехах и маслах, а А и D в сметане, желтке и жирной рыбе. При этом в употреблении витаминов нужно быть аккуратными — некоторые специалисты предупреждают о возможной «передозировке» полезными веществами, сообщает «Царьград».