Диетолог Соломатина призвала насыщать организм фруктами и овощами после зимы

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После зимы организм необходимо восстановить и насытить
витаминами. В этом отлично помогут фрукты, овощи и ягоды, рассказала диетолог,
кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
Они содержат витамин С, а также клетчатку, биофлавоноиды и
антиоксиданты, отметила специалист. Однако свежие овощи трудно найти в начале
весны. Тут на помощь придут замороженные и ферментированные продукты, передает радио Sputnik.
«Также подойдут квашеные продукты, например, капуста — в ней
витамина С даже больше, чем в свежей капусте в сезон. Сейчас появляется первая
тепличная редиска, зелень», — рассказала Соломатина.
Микроэлементы можно добирать и из других продуктов, добавила
специалист. Так, источник витамина В — крупы, мясо и печень, Е можно найти в
семечках, орехах и маслах, а А и D в сметане, желтке и жирной рыбе. При этом в употреблении витаминов нужно быть аккуратными — некоторые специалисты предупреждают о возможной «передозировке» полезными веществами, сообщает «Царьград».
Основатель компании «Кедровый рай» Николай Павлов тем временем
уверен, что универсальным инструментом здоровья является баня. По его мнению,
многие недооценивают ее эффективность и пользу, передают argumenti.ru.