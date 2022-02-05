Диетолог Соломатина предупредила о возможной гипертонии из-за домашних консервов

Диетолог Соломатина предупредила о возможной гипертонии из-за домашних консервов Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Употребление консервов может спровоцировать развитие гипертонии, а также вызывать онкологические заболевания. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она объяснила, что консервы содержат различные добавки, которые и приводят к развитию заболеваний. По словам Соломатиной, условно их можно разделить на домашние и промышленного приготовления. При употреблении первых необходимо помнить о высоком содержании соли в их составе, рассказала диетолог в беседе с радио Sputnik.

«Чрезмерное употребление соли задерживает жидкость в организме, то есть может спровоцировать повышение давления у людей, которые к этому склонны, и даже гипертонический криз», — объяснила Соломатина.

При этом она добавила, что консервы промышленного изготовления могут содержать бензоат натрия. Как отметила Соломатина, данное вещество способно привести к развитию онкологических заболеваний.

 
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