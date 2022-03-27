Диетолог Соломатина предупредила о риске деменции и инфаркта из-за сладкого

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Употребление сладкого в больших количествах способствует развитию деменции, инсульта и инфаркта, заявила диетолог Елена Соломатина.
Человек постоянно ест много сахара, в результате чего организм получает его сверх меры. Эти излишки разрушительно воздействуют на сосуды, прокладывая путь холестерину.
«Много сахара разрушает печень, которая и вырабатывает этот холестерин. Далее формируется атеросклеротическая бляшка, приводит к тромбообразованию, ухудшается кровообращение. Впоследствии может вызвать инсульт, инфаркт, инвалидность и летальность», — рассказала Соломатина в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Кроме того, сахар повышает риск старческого слабоумия, поскольку из-за него нарушается кровообращение. Затем это приводит к сложностям с получением новой информации или адекватным реагированием на уже известное.