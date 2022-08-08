Диетолог Соломатина посоветовала россиянам пить кефир и простоквашу летом

Летом лучше отказаться от большого количества жирных и наваристых блюд в рационе, заменив их чем-то более легким. Такую рекомендацию россиянам дала врач-диетолог Елена Соломатина.
В жару следует употреблять больше овощей и фруктов. К тому же стоит добавить в рацион кисломолочную продукцию, посоветовала Соломатина. Например, можно начать пить кефир и простоквашу.
«Она содержит янтарную кислоту, это дает некую энергию, еще там есть полезные лакто- и бифидобактерии, они помогают нашей микрофлоре справиться с негативными последствиями климата, в том числе, — отметила Соломатина в интервью для радиостанции «Говорит Москва».
К тому же в жару предпочтительнее употреблять растительный белок. В качестве источников такого элемента следует рассмотреть бобовые и морепродукты, отметила Елена Соломатина. Полезные жиры можно получать из льняного и оливкого масел.