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Диетолог Соломатина посоветовала россиянам пить кефир и простоквашу летом

Диетолог Соломатина посоветовала россиянам пить кефир и простоквашу летом
pxhere.com

Летом лучше отказаться от большого количества жирных и наваристых блюд в рационе, заменив их чем-то более легким. Такую рекомендацию россиянам дала врач-диетолог Елена Соломатина.

В жару следует употреблять больше овощей и фруктов. К тому же стоит добавить в рацион кисломолочную продукцию, посоветовала Соломатина. Например, можно начать пить кефир и простоквашу.

«Она содержит янтарную кислоту, это дает некую энергию, еще там есть полезные лакто- и бифидобактерии, они помогают нашей микрофлоре справиться с негативными последствиями климата, в том числе, — отметила Соломатина в интервью для радиостанции «Говорит Москва».

К тому же в жару предпочтительнее употреблять растительный белок. В качестве источников такого элемента следует рассмотреть бобовые и морепродукты, отметила Елена Соломатина. Полезные жиры можно получать из льняного и оливкого масел.

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