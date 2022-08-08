Диетолог Соломатина посоветовала россиянам пить кефир и простоквашу летом

«Она содержит янтарную кислоту, это дает некую энергию, еще там есть полезные лакто- и бифидобактерии, они помогают нашей микрофлоре справиться с негативными последствиями климата, в том числе, — отметила Соломатина в интервью для радиостанции «Говорит Москва».