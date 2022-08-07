Диетолог Соломатина посоветовала напиток для максимально быстрого утоления жажды в жару

В жару нужно выпивать по 35 миллилитров воды на килограмм веса. То есть в день нужно употреблять до двух с половиной литров жидкости. Кипяченая вода содержит мало кислорода, поэтому лучше пить бутилированную, посоветовала собеседница радиостанции «Говорит Москва».