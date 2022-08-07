Диетолог Соломатина посоветовала напиток для максимально быстрого утоления жажды в жару

Употребление жидкости в жару существенно возрастает. Какую воду лучше пить, чтобы утолить жажду, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
В жару нужно выпивать по 35 миллилитров воды на килограмм веса. То есть в день нужно употреблять до двух с половиной литров жидкости. Кипяченая вода содержит мало кислорода, поэтому лучше пить бутилированную, посоветовала собеседница радиостанции «Говорит Москва».
«Было замечено, что жажда утоляется лучше водой с газацией. Поэтому в жару можно чередовать ее с обычной, если нет дискомфорта со стороны желудочно-кишечного тракта», — отметила Соломатина.
Тем не менее увлекаться газировкой не стоит. Желательно добавлять в воду что-то кислое, например, лимон, посоветовала Соломатина. Благодаря этой хитрости начнет выделяться больше слюны, из-за чего возникнет ощущение прохлады.