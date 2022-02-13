Диетолог Соломатина посоветовала худеющим пить какао и зеленый чай

Похудеть только за счет тех или иных напитков нельзя. В первую очередь важна физическая активность, заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

Тем не менее некоторые напитки все же способны посодействовать сжиганию жира, выступая вспомогательным средством. Их употребление дает человеку возможность продержаться до следующего приема пищи. Это своего рода обманка для организма, чтобы наполнить желудок, разъяснила собеседница издания Lenta.ru.

«Смузи полезны для тех, кто, к примеру, не может есть много овощей или фруктов. Главное, чтобы оставалась клетчатка — перемололи и как есть пьем, не убирая клетчатку. Это хорошая придумка, но нельзя доводить до фанатизма и только на них переходить», — рассказала Соломатина.

Полезно пить низкокалорийные соки, например, из тыквы и томатов. Те, у кого нет проблем с желудком, могут употреблять воду с лимоном. Еще полезен кефир с добавлением корицы и молотого имбиря. Тем, кто не может без сладостей, Соломатина порекомендовала пить натуральное какао с добавлением корицы и ванили. Если хочется, можно употреблять зеленый чай с медом.

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