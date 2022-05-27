Диетолог Соломатина перечислила раззадоривающие аппетит типы продуктов

Определенные категории продуктов можно назвать настоящими врагами диеты. Подробнее о них рассказала диетолог Елена Соломатина.
Опасность для фигуры может представлять свежеприготовленная еда. Все потому, что в ней содержится соль. По той же причине врагами диеты являются консервы и полуфабрикаты, богатые глутаматом натрия, передает «Вечерняя Москва» слова специалиста.
Натрий усиливает запах пищи. Так, аромат свежеприготовленного шашлыка способен побудить человека съесть больше нормы. Еще более сильное действие оказывают добавки, которые применяют для изготовления фастфуда и снеков. Диетолог посоветовала избегать продуктов, богатых солью и глутаматом натрия.
Сильный аппетит может пробудиться из-за напитков. Поэтому Соломатина рекомендовала отказаться от сладких газировок и фрешей.