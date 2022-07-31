Диетолог Соломатина объяснила, как женщинам с помощью продуктов повысить либидо

Употребление определенных продуктов может повысить сексуальное влечение у женщин, заявила диетолог Елена Соломатина.
Фитоэстрогены и морепродукты оказывают положительное влияние на либидо представительниц прекрасного пола. Речь идет о сое и продуктах на ее основе, жирной рыбе, креветках. Соломатина также внесла в этот список клубнику и шоколад, передает «Вечерняя Москва».
«Шоколад не зря популярен в букетно-конфетный период, он способствует выработке серотонина и дофамина. Повышается чувственность, центр наслаждения начинает работать активнее. Туда же входят бананы, мороженое тоже идет в эту когорту», — пояснила врач.
В некоторых случаях повышению либидо способствует вино. Однако такой способ подходит далеко не для всех женщин.