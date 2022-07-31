Диетолог Соломатина объяснила, как женщинам с помощью продуктов повысить либидо

Фитоэстрогены и морепродукты оказывают положительное влияние на либидо представительниц прекрасного пола. Речь идет о сое и продуктах на ее основе, жирной рыбе, креветках. Соломатина также внесла в этот список клубнику и шоколад, передает «Вечерняя Москва».