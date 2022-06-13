Диетолог Соломатина объяснила, чем опасно употребление крепкого чая в жару

Людям с нарушением нервной системы, заболеваниями сердца и сосудов следует воздержаться от употребления крепкого чая в жаркую погоду, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.
Речь идет о кофеине, который содержится в напитке. Из-за него люди теряют больше жидкости, что чревато сгущением крови.
«Соответственно, это может привести к развитию тромбов. Во-вторых, густая кровь нормально не доходит до головного мозга и сердца и может случиться сердечный приступ или инсульт», — приводит слова Соломатиной NEWS.ru.
Диетолог добавила, что для людей без проблем со здоровьем крепкий чай может оказаться полезным. Напиток улучшает концентрацию и повышает трудоспособность.