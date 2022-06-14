Диетолог Соломатина назвала сорбет и замороженные фрукты полезной альтернативой мороженому

Легкие сорбеты и замороженные фрукты можно считать более полезной альтернативой мороженому. Об этом сообщила диетолог Елена Соломатина.
По словам специалиста, эскимо и пломбир, которые россияне привыкли покупать в магазине, лучше заменить на домашнее мороженое и сорбет. Также для этого отлично подойдут и замороженные фрукты, передает «Вечерняя Москва».
Например, сделать холодное лакомство можно из банана, нанизанного на палочку и облитого растопленным шоколадом. Если его обвалять в дробленых орехах и заморозить, то получится вкусный десерт.
«Такое мороженое можно приготовить на основе любых фруктов. Можете проявить фантазию. Например, кусочки ананаса или абрикосы отлично подойдут для этого рецепта», — заявила Соломатина.
Наряду с этим мороженое можно приготовить из йогурта с добавлением фруктов или ягод. Это лакомство будет намного полезнее и не так опасно для фигуры.