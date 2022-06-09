Диетолог Соломатина назвала лучший летний напиток

Диетолог Елена Соломатина посоветовала пить летом горячий зеленый чай. Она отметила, что этот напиток не только утоляет жажду, но еще и богат полезными веществами.
Специалист обратила внимание, что горячие напитки согревают и заставляют капилляры расширяться. Из-за этого человек быстрее отдает тепло и в мороз может переохладиться.
«Во время жары, наоборот, организм таким образом охлаждается. Наш внутренний кондиционер, теплообменник работает лучше. Мы больше потеем, соответственно, больше охлаждаемся», — приводит слова Соломатиной News.ru.
Она напомнила, что антиоксиданты в этом чае предохраняют от ультрафиолета и от негативного влияния солнца. Диетолог посоветовала дополнять зеленый чай водой.
Ранее россиянам напомнили, что температура выше 27 градусов тепла является вредной для здоровья, так как вызывает климатических стресс, передает телеканал «360».