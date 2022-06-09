Новости04

Диетолог Соломатина назвала лучший летний напиток

Диетолог Соломатина назвала лучший летний напиток
pexels.com

Диетолог Елена Соломатина посоветовала пить летом горячий зеленый чай. Она отметила, что этот напиток не только утоляет жажду, но еще и богат полезными веществами.

Специалист обратила внимание, что горячие напитки согревают и заставляют капилляры расширяться. Из-за этого человек быстрее отдает тепло и в мороз может переохладиться.

«Во время жары, наоборот, организм таким образом охлаждается. Наш внутренний кондиционер, теплообменник работает лучше. Мы больше потеем, соответственно, больше охлаждаемся», — приводит слова Соломатиной News.ru.

Она напомнила, что антиоксиданты в этом чае предохраняют от ультрафиолета и от негативного влияния солнца. Диетолог посоветовала дополнять зеленый чай водой.

Ранее россиянам напомнили, что температура выше 27 градусов тепла является вредной для здоровья, так как вызывает климатических стресс, передает телеканал «360».

диетолог здоровье зеленый чай лето
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.