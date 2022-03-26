Диетолог Соломатина назвала чеснок продуктом для профилактики тромбоза и язвы

pixabay.com/PD Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 4 Опубликовано Обновлено

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pixabay.com/PD

Регулярное употребление чеснока способствует разжижению крови, что предотвращает образование тромбов, заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

«Чеснок хорошо разжижает кровь. Там есть аллицин, то есть кроворазжижающее естественное средство. А как известно, густая кровь опасна образованием тромбов и, соответственно, повышением давления, и дальше инсульты, инфаркты», — объяснила специалист в беседе с «Москвой 24»

Также этот продукт не дает размножаться бактерии Helicobacter pylori. По словам Соломатиной, здоровому человеку следует есть не больше одного зубчика чеснока в день.

Диетолог из Техасского университета Кристина Петерсен ранее рассказала, какие продукты поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы и мозга. В первую очередь к ним относятся яблоки, груши и листовые овощи, передает телеканал «360».

Необъяснимые боли и беспричинные кровотечения являются основными признаками онкологического заболевания. Об этом, в свою очередь, предупредил врач Амен Сибтейн, пишут Argumenti.ru.

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