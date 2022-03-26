Диетолог Соломатина назвала чеснок продуктом для профилактики тромбоза и язвы

«Чеснок хорошо разжижает кровь. Там есть аллицин, то есть кроворазжижающее естественное средство. А как известно, густая кровь опасна образованием тромбов и, соответственно, повышением давления, и дальше инсульты, инфаркты», — объяснила специалист в беседе с «Москвой 24».