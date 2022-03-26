Диетолог Соломатина назвала чеснок продуктом для профилактики тромбоза и язвы

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Регулярное употребление чеснока способствует разжижению крови, что предотвращает образование тромбов, заявила врач-диетолог Елена Соломатина.
«Чеснок хорошо разжижает кровь. Там есть аллицин, то есть кроворазжижающее естественное средство. А как известно, густая кровь опасна образованием тромбов и, соответственно, повышением давления, и дальше инсульты, инфаркты», — объяснила специалист в беседе с «Москвой 24».
Также этот продукт не дает размножаться бактерии Helicobacter pylori. По словам Соломатиной, здоровому человеку следует есть не больше одного зубчика чеснока в день.
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