Диетолог Самойлова посоветовала не есть бананы и петрушку из-за опасности сгущения крови

Диетолог Самойлова посоветовала не есть бананы и петрушку из-за опасности сгущения крови Новости
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Правильное питание помогает поддерживать здоровье. Врач-диетолог Дарья Самойлова рассказала, какие продукты могут грозить сгущением крови при их употреблении.

Медик посоветовала отказаться или минимизировать такую пищу в своем рационе. К подобным продуктам Самойлова отнесла бананы, так как в них можно найти большое количество простых сахаров. Как следствие, это провоцирует подъем уровня глюкозы в крови, а непереработанный сахар превращается в жировые соединения, из-за чего кровь становится более вязкой, сообщает Solenka.Info.

Также специалист рекомендовала с осторожностью относиться к петрушке. По ее словам, эта зелень богата витамином K, что чревато свертываемостью крови. Поэтому тем, у кого наблюдается предрасположенность к сгущению крови, лучше как можно меньше есть петрушку, чтобы избежать проблем со здоровьем.

 
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