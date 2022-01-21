Диетолог Рыль указала на снотворный эффект иван-чая

Диетолог Рыль указала на снотворный эффект иван-чая Новости
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Проблемы с длительным засыпанием может решить простой напиток из иван-чая. Кроме того, эта лечебная трава является кладезю полезных веществ, рассказала врач-диетолог Ирина Рыль.

Напиток из иван-чая не содержит кофеина, отметила специалист. Благодаря этому он имеет успокаивающий и снотворный эффект. Кроме того, иван-чай нормализует холестерин и благотворно влияет на гормональную систему, а ханерол в нем противостоит развитию раковых опухолей в мужских органах, передает РИА Новости.

«Витамина С в нем в пять-шесть раз больше, чем в цитрусовых. Витамины группы В, железо, медь, фосфор, калий, кальций — неполный перечень полезных веществ, содержащихся в иван-чае», — отметила Рыль.

Однако, предупредила диетолог, употреблять такой напиток можно не более четырех раз в день. Такое правило следует соблюдать и с любой лечебной травой.

Проблемы со сном могут сигнализировать о серьезных проблемах. Согласно исследованиям, они указывают на дефицит в организме витамина D, передает «Царьград».

 
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