Диетолог Русакова связала появление панкреатита с чрезмерным употреблением яиц

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Излишнее употребление яиц после длительного поста перед Пасхой
может спровоцировать появление панкреатита, сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук
Дарья Русакова.
Яйца богаты холестерином, который в большом количестве
является опасным продуктом. Он создает нагрузку на печень, а также увеличивает
риски появления панкреатита и желчнокаменной болезни.
«Как правило, проблемы из-за чрезмерного употребления яиц
возникают из-за того, что за время поста перед Пасхой организм перестает
вырабатывать достаточное количество ферментов, которые способны переваривать
сложную пищу животного происхождения», — сообщила медик в беседе с URA.RU.
За один прием пищи она рекомендовала употреблять не больше двух яиц. А из длительного поста диетолог посоветовала выходить постепенно, употребляя блюда в небольшом
количестве.