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    Диетолог Русакова связала появление панкреатита с чрезмерным употреблением яиц

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Диетолог Русакова связала появление панкреатита с чрезмерным употреблением яиц

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    pixabay.com

    Излишнее употребление яиц после длительного поста перед Пасхой
    может спровоцировать появление панкреатита, сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук
    Дарья Русакова.

    Яйца богаты холестерином, который в большом количестве
    является опасным продуктом. Он создает нагрузку на печень, а также увеличивает
    риски появления панкреатита и желчнокаменной болезни.

    «Как правило, проблемы из-за чрезмерного употребления яиц
    возникают из-за того, что за время поста перед Пасхой организм перестает
    вырабатывать достаточное количество ферментов, которые способны переваривать
    сложную пищу животного происхождения», — сообщила медик в беседе с URA.RU.

    За один прием пищи она рекомендовала употреблять не больше двух яиц. А из длительного поста диетолог посоветовала выходить постепенно, употребляя блюда в небольшом
    количестве.

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