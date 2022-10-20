Диетолог Русакова составила меню, которое поможет не набрать вес в сезон холодов

Многие люди сталкиваются с проблемой набора лишних килограммов, когда наступает сезон холодов. Диетолог Дарья Русакова составила меню, которое поможет держать вес под контролем осенью и зимой.
Специалист посоветовала с особым вниманием относиться к тем продуктам, что входят в рацион. Так, рекомендуется регулярно есть овощи, в том числе и сезонные, например, свежую капусту, морковь, лук, чеснок, гранаты, цитрусовые, орехи, сообщает «Вечерняя Москва».
«В осенне-зимний период организму нужны правильные источники энергии, необходимые для нормального существования в условиях низких температур. В частности, это мясо, птица, рыба, растительные масла (оливковое, льняное, подсолнечное) и злаки (предпочтительно в виде цельнозерновых продуктов)», — объяснила Русакова.
Однако некоторые продукты стоит исключить из рациона. Эксперт призвала минимизировать потребление добавленного сахара и кондитерских изделий. Также важно ограничить количество съедаемых углеводов и отказаться от фастфуда.