Диетолог Русакова составила меню, которое поможет не набрать вес в сезон холодов

Специалист посоветовала с особым вниманием относиться к тем продуктам, что входят в рацион. Так, рекомендуется регулярно есть овощи, в том числе и сезонные, например, свежую капусту, морковь, лук, чеснок, гранаты, цитрусовые, орехи, сообщает «Вечерняя Москва».